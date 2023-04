Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geleneksel hale getirdiği ilçedeki tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtımı bu yıl da devam ediyor.

Dilovası’nda geleneksel hale gelen tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtımı bu yıl da devam ediyor. İlçedeki tüm hanelere kumanyanın dağıtımı için kurulan ekipler gece-gündüz demeden dağıtım çalışmalarına başladı. Dağıtım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, YRP Dilovası İlçe Başkanı Ercan Oğuz, meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcılarının katılımı ile başlatıldı.

"Bereketi, ilçemize hizmet olarak dönüyor"

Geleneksel hale getirilen Ramazan kumanyasını bu yıl da aksatmadan gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şayir, "Mübarek Ramazan ayı vesilesi ile paylaşmanın ve dayanışmanın en güzelini sergilemek için geleneksel hale getirdiğimiz tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtımına başladık. Mübarek Ramazan ayında halkımızın yanında olmak ve sofralarına katkı sunmak için kurduğumuz ekipler; ilçemizin dört bir yanında çalışmalarını gerçekleştiriyor. Üç yıl önce başlattığımız Ramazan geleneğimizle de görüyoruz ki biz paylaştıkça Rabbim de veriyor. Bereketi ilçemize hizmet olarak geri dönüyor ve ilçemiz her geçen gün yükselerek büyüyor. Birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı bu mübarek ayda Rabbimizin de desteğiyle gelenek haline getirdiğimiz tüm hanelere Ramazan kumanyasının dağıtımını görevde olduğumuz sürece her yıl gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Dilovası Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah, birlik ve beraberliğimizi her zaman daim eylesin. Tüm halkımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.