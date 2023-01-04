Dilovası Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi’nde parklar ve kaldırımlar üzerine gelişigüzel bırakılan tırların sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Şayir, "Biz asfalt yapıyoruz ancak yüklü tırlar sebebiyle asfaltlarımız ve kaldırımlarımız kısa sürede bozuluyor. Hepimizin bu konudaki mağduriyetini ifade etmesi lazım. Artık bu şekilde olmayacağını onlara anlatmamız lazım. Tır sahiplerinin araçlarını mahalle aralarına değil de tır parklarına park etmeliler" dedi.

Dilovası Belediyesi’nin ocak ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi’nde parklar ve kaldırımlar üzerine gelişigüzel bırakılan tırların sorun oluşturduğuna dikkat çekti. Şayir, "Biz asfalt yapıyoruz ancak yüklü tırlar sebebiyle asfaltlarımız ve kaldırımlarımız kısa sürede bozuluyor. Hepimizin bu konudaki mağduriyetini ifade etmesi lazım. Artık bu şekilde olmayacağını onlara anlatmamız lazım. Tır sahiplerinin araçlarını mahalle aralarına değil de tır parklarına park etmeliler" dedi.

Dilovası Belediyesi’nin 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Mecliste Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, gündeme dair konuşma yaptı. Başkan Hamza Şayir, 2022 yılında Dilovası’nın gelişmesi ve vatandaşların huzur ile güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"İlçemizin girişini güzelleştirerek yeni bir vizyon katmak istiyoruz"

Devam eden çalışmalara ilişkin meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulunan Şayir, "Doğu kavşağında yapımına başladığımız şelale ve yeşil alan çalışmamızın geçtiğimiz hafta ihalesi yapılmıştı. Şimdi de çalışması başlatıldı. İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan bir araziye de park yapılarak ikisini bütünleştirip güzel bir projeyi daha hayata geçirmek için çalışmalarımız başladı. İlçemizin girişini güzelleştirerek yeni bir vizyon katmak istiyoruz. Ayrıca yine girişte bulunan alana Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteği ile ay yıldızlı güzel bir çalışma yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Yine mahallelerimizde dekoratif ışıklandırma çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

"Tırlar sebebiyle asfaltlarımız ve kaldırımlarımız kısa sürede bozuluyor"

Diliskelesi Mahallesi’nde asfalt çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Hamza Şayir, "Ancak vatandaşlarımızdan da mahalle aralarına yapılan parklar ve kaldırım üzerine bırakılan tırlardan çok şikayetler geliyor. Biz asfalt yapıyoruz ancak yüklü tırlar sebebiyle asfaltlarımız ve kaldırımlarımız kısa sürede bozuluyor. Hepimizin bu konudaki mağduriyetini ifade etmesi lazım. Artık bu şekilde olmayacağını onlara anlatmamız lazım. Tır sahiplerinin araçlarını mahalle aralarına değil de tır parklarına park etmeliler. Dilovası Belediyesi olarak biz her konu da yardımcı olmaya çalışacağız. Yeter ki mahalle aralarına park etmesinler. Vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız için büyük tehlike arz ediyor. Hem de yollarımız ve kaldırımlarımız bozuluyor. Yine Diliskelesi Mahallemizde yapımı devam eden Seyir Terası projemizde bitme aşamasına geldi. Sosyal tesis olarak açılacak olan tesisimiz halkımıza uygun fiyat politikası ile hizmet verecek" diye konuştu.

Hamza Şayir, Tavşancıl’da tarihi evlerin restorasyonunun da devam ettiğini ifade ederek, "Tavşancıl Mahallemizde başlattığımız tarihi evlerimizin restorasyonu çalışmalarımız da devam ediyor. Mülkiyetleri belediyemize ait 6 tarihi evimizin ve tarihi hamamın restorasyon çalışmalarının belediyemiz tarafından yapımına başladı" dedi.