Dilovası Tavşancıl’da Ömer Halisdemir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Köy Çocuk Projesi, Seyir Terası ve Çocuk Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Dilovası Tavşancıl’da Ömer Halisdemir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Köy Çocuk Projesi, Seyir Terası ve Çocuk Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi.

Dilovası Belediyesi tarafından Tavşancıl’da yapılan Ömer Halisdemir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Köy Çocuk Projesi, Seyir Terası ve Çocuk Parkı düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış töreninin onur konuğu Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir oldu. Aynı zamanda açılışa Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, CHP İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AK Parti İl yöneticileri meclis üyeleri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

"Kocaeli’de 56 bin çocuğu havuzlarla buluşturduk"

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, "Dilovası, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla modern bir tesise kavuşuyor. ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle Kocaeli’de 56 bin, Dilovası’nda ise 5 bin çocuğu havuzlarla buluşturduk. Yeni açılan, bu tesis de nice şampiyonların yetişmesine gençliğe en güzel şekilde hizmet etmesini temenni ediyor. Yeni tesisin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Tavşancıl mahallemizde 4 ayrı projemizi aynı anda açıyoruz"

Çalışmalardan bahseden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımız için durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Benimle birlikte gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Geçmişteki Dilovası’nı hepiniz hatırlarsınız. Dilovası’nın giriş ve çıkışı bile yoktu. Göreve geldiğimiz günden bu yana ’Yükselen Şehir Dilovası’ diyerek güzel projelerimizi halkımızla buluşturmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ne mutlu bize ki bugünde Tavşancıl mahallemizde 4 ayrı projemizi aynı anda açıyoruz. Tesisimizin ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Kömürcüler OSB’yi kaldırdık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Dilovası Belediyemizin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile Dilovamıza güzel bir tesisi kazandırıyoruz. Hizmetin merkezi olan bir anlayışla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Seçim sürecinde halkımızın en büyük talebi olan Kömürcüler OSB’yi halkımızın isteği ile bakanlarımızın, milletvekillerimizi ve teşkilatımızın da desteği ile kaldırdık. Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Biz şehrimizin insanının yüzü gülmesi için çalışıyoruz. Bugün burada güzel bir tesisimiz daha halkımız için hizmete giriyor. Dört güzel projemiz aynı anda hizmete giriyor. Burada emeği geçenlere teşekkür ederken, bir teşekkürü de Yarı Olimpik Havuza Ömer Halisdemir ismini verdiği için Hamza Şayir Başkanıma ediyorum. Ömer bizim yiğidimiz, kahramanımız. Bu memleketin öz evladının isminin buraya verilmesi de bambaşka bir anlam taşıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti. Ardından Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Savaş Halisdemir’e ve Türkiye Yüzme Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazanan Kaya Yüksel’e anı plaketi takdim edildi.