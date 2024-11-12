Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği gitar, bağlama, piyano ve solfej kursları, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kültür ve sanat eğitimlerine verdiği önemle bilinen Dilovası belediyesi, gitar, bağlama, piyano ve solfej kurslarıaracılığıyla gençlerin müzikle tanışmasını ve sanatsal becerilerini geliştirmesini amaçlıyor. Kurslarda hem çocuklar hem de yetişkinler, uzman eğitmenler eşliğinde müzik yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı buluyor.

SANAT, GENÇLERİN KİŞİSEL GELİŞİMİNDE BÜYÜK ROL OYNAR

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bu kursların Dilovası'ndaki kültür-sanat aktivitelerine olumlu katkıda bulunduğunu ifade ederek, “Sanat, bireylerin kişisel gelişiminde önemli bir role sahip. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kendilerini müzik yoluyla ifade etmelerini destekliyoruz. Gitar, bağlama ve solfej kurslarımızla onların sanata olan ilgilerini artırmayı ve kendilerine güven duymalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Ömeroğlu, kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ve bu tür eğitim faaliyetlerinin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

SANAT VE MÜZİKLE BULUŞMA

Dilovası Belediyesi’nin sanata ve gençlere yönelik bu adımları, ilçede kültürel gelişimi desteklemek adına önemli bir katkı olarak öne çıkıyor. Müzik kursları, katılımcıların sadece müzikal yeteneklerini değil, aynı zamanda kendilerini ifade etme ve özgüven geliştirme konularında da olumlu etkiler yaratıyor.