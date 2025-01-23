Dilovası Belediyesi, karnesini alan öğrencilere eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu bir karne şenliği hazırladı. Ailelerin de katılabileceği bu etkinlikler, ilçedeki öğrenciler için renkli bir karne tatili fırsatı sunuyor.

Şenlik, 26 Ocak Cuma günü "Karlar Diyarı" adlı muhteşem bir gösteri ile başlayacak. Karlar Diyarı, masalsı bir atmosferde sahnelenecek ve çocuklara eğlenceli bir kış macerası sunacak.30 Ocak’ta ise, yetenekli jonglörlerin harika gösterileriyle eğlence devam edecek. Renkli top ve nesnelerin havada dans ettiği, izleyenleri büyüleyecek bu etkinlik, çocukların görsel zekâlarını da geliştirmeye yardımcı olacak. Jonglör gösterisi, özellikle çocukların ilgisini çekecek ve onları farklı yeteneklerle tanıştıracak.

Şenlik, 2 Şubat’ta "İbiş Gösterisi" ve "Dört Kafadar Müzikali" ile son bulacak. İbiş Gösterisi, eğlenceli ve interaktif bir performans ile çocukları güldürürken, "Dört Kafadar Müzikali" ise müzikle eğlenmek isteyen tüm aileleri sahneye davet edecek. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Çocuklarımızın tatil dönemini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçirmelerini arzu ediyoruz. Her bir etkinlik, çocuklarımızın hayal dünyalarını genişletirken, aynı zamanda onları eğlendirip, keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. Bu şenlik, hem öğrencilerimize hem de ailelerine güzel bir tatil hatırası bırakacak" dedi.

Dilovası Belediyesi tarafından öğrenciler için hazırlanan şenlik 26 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yapılacak tüm gösteriler ve müzikaller, ücretsiz olacak.