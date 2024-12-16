Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm projesi tüm hızıyla devam ediyor. Kaba inşaatların tamamlandığı projede ilerleme oranı yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti depreme karşı daha güvenli hale getirmek amacıyla Dilovası’nda çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen kamulaştırma çalışmalarıyla, Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nda ilk konut projesi hızla yükseliyor.

İlerleme oranı yüzde 70

Proje kapsamında 187 hektarlık rezerv yapı alanında, 1. etap için kamulaştırma süreci tamamlandı. İmar uygulaması işlemleri ise aralıksız devam ediyor. 34 bloktan oluşan 1. etapta, 651 konut, 12 dükkan, 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yer alıyor. Kaba inşaatların tamamlandığı projede yüzde 70 seviyesinde ilerleme kaydedildi.