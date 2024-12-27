Dilovası Belediyesi tarafından iki gençlik merkezi kısa süre içinde hizmete açılıyor. Köseler ve Tepecik mahallelerinde inşa edilen gençlik merkezleri, bölgedeki gençlerin sosyal ve eğitsel ihtiyaçlarına cevap verecek.

Her biri 330 metrekare alana sahip olan gençlik merkezleri, modern ve fonksiyonel yapılarıyla dikkat çekiyor. Köseler Gençlik Merkezi’nde zemin katta eğitmen odası ve iki sınıf, üst katta ise kütüphane amaçlı kullanım için iki ünite ve bir eğitmen odası bulunuyor. Tepecik Gençlik Merkezi ise zemin katta eğitmen odası ve iki sınıf, üst katta ise üç sınıf ve bir eğitmen odasından oluşuyor. Çevre düzenlemeleri tamamlanan bu merkezler, kullanıma hazır durumda.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, gençlere önem verdiklerini ifade ederek, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların eğitimine, sosyal gelişimine katkı sağlamak için bu projelere büyük önem veriyoruz. Yakında hizmete açılacak olan gençlik merkezlerimiz, gençlerimize hem eğlenebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunacak. Bu projeler, onların geleceği için önemli bir adım" dedi.

Yakında açılışı yapılacak olan Köseler ve Tepecik gençlik merkezleri, sadece gençlere değil, tüm ilçe halkına sosyal alanlarda önemli imkanlar sunacak. Açılışla birlikte Dilovası’ndaki gençler, bu merkezlerde eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra ders çalışma ve etkinlik yapma imkanına da kavuşacak.