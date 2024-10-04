Dilovası’nda öğrencilere, hayvanların sağlıklı koşullarda bakılması gerektiği ve hayvan haklarına saygı gösterilmesi konusunda bilinçlendirici bilgiler verildi.

Dilovası Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programa, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, mülki amirler ve birçok öğrenci grubu katıldı. Etkinlikte, hayvan haklarının korunması ve bu konuda farkındalık yaratılması ana tema oldu. Katılımcılar, hayvan bakım merkezini gezerek rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi edindi. Özellikle öğrencilere, hayvanların sağlıklı koşullarda bakılması gerektiği ve hayvan haklarına saygı gösterilmesi konusunda bilinçlendirici bilgiler verildi.

"Hayvan sevgisi ve onlara duyduğumuz saygı, bir toplumun medeniyet ölçüsüdür"

Hayvan haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Hayvan dostlarımızın yaşam haklarına saygı duymak, onları korumak ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak hepimizin görevidir. Bizler, belediye olarak yalnızca insanlara değil, doğada yaşayan tüm canlılara karşı sorumluluk taşıyoruz. Dilovası’nda hayvan haklarının korunması için yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz. Bakım evi ve rehabilitasyon merkezimizde hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor, onları güvenli bir ortamda rehabilite ediyoruz. Gelecek nesillerin de bu bilinçle yetişmesi bizim en büyük hedefimizdir. Hayvan sevgisi ve onlara duyduğumuz saygı, bir toplumun medeniyet ölçüsüdür" dedi.

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, hayvan sevgisinin insan yaşamındaki değerine dikkat çekti. Kubilay, hayvanlara karşı duyarlılığın bireylerin gelişimine katkı sunduğunu ve toplum üzerinde olumlu etkiler bıraktığını vurguladı. Etkinlik boyunca düzenlenen çeşitli aktiviteler ve eğitimlerle hayvan hakları konusundaki farkındalık arttırıldı. Öğrenciler ve katılımcılar, hayvanlarla dolu keyifli ve öğretici anlar yaşarken, hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması için önemli adımlar atıldı.