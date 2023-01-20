2023 yılı 1. Eğitim-Öğretim yılı sonunda Dilovası’nda üniversiteye hazırlanan 602 lise son sınıf öğrencisine TYT-AYT kaynak kitabı ile soru bankası dağıtıldı.

2023 yılı 1. Eğitim-Öğretim yılı sonunda Dilovası’nda üniversiteye hazırlanan 602 lise son sınıf öğrencisine TYT-AYT kaynak kitabı ile soru bankası dağıtıldı.

Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen lise son sınıf öğrencileri TYT ve AYT kaynak kitapçığı dağıtım töreni Dilovası TOKİ Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Törene Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kitap dağıtım töreni öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, "Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısının son günü ile ilçemizde 13 bin öğrencimiz karnelerini alarak ilk dönemi tamamlamış oluyor. İlçemizde özel okullar hariç 602 tane lise son sınıf öğrencisi var. Bu öğrencilerimizin tamamına Türkçe, matematik, fizik, biyoloji ve kimya soru bankası içeren TYT ve AYT kaynak kitapçığı hediye ettik" dedi.

"Gençlerimizin eğitimini her zaman en ön planda tuttuk"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin eğitimini her zaman en ön planda tuttuk ve tutmaya da devam ediyoruz. Bunu yaparken de asla ’O iş bizim işimiz değil’ demedik. İlçemizin gelişimi için tüm kurumlarımızla ortak hareket etmeye, çözüm odaklı çalışmaya özen gösterdik. Biz sizler için her türlü desteği vermeye yanınızda olmaya çalışıyoruz. Sizler de eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayarak bizim emeklerimizi boşa çıkartmamış olacaksınız. Ben İlçe Kaymakamımız Metin Kubilay’a çok teşekkür ediyorum. İlçemize geldiği günden bu yana özellikle eğitim konusunda yaptığı projelerle bize çok büyük yol gösterdi göstermeye de devam ediyor. İlçemizde ki tüm lise son sınıf öğrencilerimize dağıtacağımız bu yardımcı setin öğrencilerimize büyük kolaylıklar sağlamasını diliyor. Hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay, Başkan Şayir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Balay ve beraberindekiler okul son sınıf öğrencilerine kitaplarını takdim etti.