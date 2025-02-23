Dilovası Belediyesi, kar tatili süresince yetişkinler için tiyatro oyunu, çocuklar ise illüzyon gösterisi düzenledi. Çocuklar tatillerini eğlenerek geçirdi.

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, her yaş grubundan insanın ilgisini çekti. Çocuklar için özel olarak düzenlenen etkinlikte ünlü illüzyonist Çiğdem Balcı sahne aldı. Renkli ve eğlenceli gösterisiyle minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Balcı, çocukların hayal gücünü destekleyerek, onların eğlenirken öğrenmesini sağladı. Yetişkinler için sahnelenen "Miras" tiyatro oyunu da seyircilerden büyük beğeni topladı.

Kültürel etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızın kar tatilini keyifli ve verimli geçirmesi için çeşitli kültürel etkinlikler düzenledik. Tiyatro ve illüzyon gösterileri büyük ilgi gördü. Bu tür organizasyonları artırarak devam ettireceğiz. Sanata ve kültüre verdiğimiz destek sürecek" şeklinde konuştu.