Dilovası’nda kadınların meslek sahibi olmaları için açılan ve ilçenin marka değerini yükseltecek el dokuma kilimlerinin üretim merkezine bir yenisi daha eklendi.

Dilovası’nda kadınların meslek sahibi olmaları için açılan ve ilçenin marka değerini yükseltecek el dokuma kilimlerinin üretim merkezine bir yenisi daha eklendi.

Kadınların meslek sahibi olmaları ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları amacıyla kurulan Dilovası Kadın Kooperatifi (GİLEM), el dokuma kurslarının 4’üncü şubesi Diliskelesi Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Avukat Fevzi Karadaş, Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Toltar, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy, belediye başkan yardımcıları ve kadın kursiyerler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy, “Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla kurulan GİLEM’in kuruluşunda büyük emekleri var. Hepimiz bu işe gönlümüzü verdik. Emeklerimizin değerlendirilmesi noktasında çok kıymetli bir projenin içinde olmak bizleri mutlu ediyor. Kadınlarımızın meslek sahibi olmaları ve üretime katkı sunmaları için kurduğumuz kooperatif bünyesinde eğitimlerimiz devam ederken bunların ilerleyen süreçte bir markaya dönüşmesi ve kadınlarımızın meslek ve ev ekonomilerine katkı sağlaması noktasında önemli bir girişimdir. İnşallah ilerleyen süreçte hem kursiyerlerimize hem de Dilovası’nın marka değerine katkı sunma noktasında güzel bir sonuca varmış oluruz. Kursiyerlerimize başarılar dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Diliskelesi Kurs Merkezinin hayırlı olmasını dileyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, "İstihdam konusunda özellikle gençlerimiz için önemli çalışmalar yaparken aynı zamanda annelerimize ve kadınlarımıza yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi ile büyük bir adım attık. Çalışmamızda bir yılda güzel sonuçlar almaya başladık. Şu ana kadar kadınlarımızın ürettikleri ürünler GİLEM markası altında Türkiye’ye yayılmaya başladı. Biz her zaman yanınızdayız. İlerleyen süreçlerde de güzel projelerimiz olacak. Hep birlikte Dilovası’nın marka değerini yükselteceğiz. İlçemizin marka değerinin yükseltilmesi için eğitim bizim ilk önceliğimizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diliskelesi Yün Halı ve Kilim Dokuma Merkezi açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete açıldı.