Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Diliskelesi Mahallesi’ne çok amaçlı kültür merkezi ile ilçedeki özel gereksinimli bireyler ve aileleri için güzel bir etkinlik alanının yapılacağını söyledi.

Dilovası Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu, Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoklamanın ardından başlayan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir’in gündeme dair kısa konuşması ile başladı. Şayir, "Meclis toplantımız öncesi ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından Kroman Çelik yönetimi ile daha önce yaptığımız görüşmeler sonrası bugün kesinleşen müjdemizi halkımızla paylaşacağım. Kroman Çelik firması tarafından Diliskelesi Mahallemize içerisinde; düğün salonu, toplantı salonları, etkinlik salonları, konferans, eğitim salonları, müzik odaları gibi bir çok etkinliğin gerçekleşeceği çok amaçlı kültür merkezinin yakında temelini atacağımızı belirtmek istiyorum. Proje çalışmaları ve ruhsat başvurusu kısa zamanda bitmiş olacak. İnşallah ardından hep birlikte temelini atacağız" dedi.

Özel bireyler için yeni proje

Başkan Şayir, ayrıca özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelikte örnek bir projenin de müjdesini vererek, "Özel bireylerin ailelerine güzel bir haberim var. Özel gereksinimli çocuklarımız ve ailelerine yönelik önemli bir projemizi hayata geçireceğiz. Sadece özel gereksinimli bireylerimiz ve aileleri için yapılacak etkinlik ve piknik alanını ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz. Türkiye’ye örnek olacak bir proje. Çalışmalarımıza başladık. Yer tespitimizi yaptık. Projemizin alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah projemizin temelini hep birlikte atmış olacağız. İki projemizde şimdiden ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.