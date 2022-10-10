Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgedeki sanayi yatırımları ve yeni projeleri hakkında Mustafa R. Türker’e bilgilendirmede bulundu. Ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Mustafa R. Türker’i Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender ve bölge sanayicilerinden Mustafa Usta karşıladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa R. Türker, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.

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