Vatandaşlar, Dilovası Orhangazi Mahallesi Selahattin Eyyübi Taziye Evi’nde, hayatını kaybeden Ercan Dalkılıç’ın ailesine taziyede bulundu. Birtakım programlar için Kocaeli’ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, aileyle bir süre sohbet ettikten sonra taziye evinden ayrıldı.

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