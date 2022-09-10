Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen "Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri" hizmete girmek için gün sayıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen "Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri" hizmete girmek için gün sayıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu kent genelinde yapılan projeleri incelemeye devam ediyor. Bu bağlamda Genel Sekreter Gündoğdu, “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’ni inceledi. İlçede yaşayan vatandaşların haftada 6 gün otopark, bir gün ise pazar yeri olarak kullanacağı yapıda detaylı bir inceleme yapan Gündoğdu, Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’nin ilçede önemli bir eksikliği kapatacağını söyledi. Yapı kontrol dairesi başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkililerinin de hazır bulunduğu inceleme sonrası bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’nin ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Gerçekten güzel bir proje oldu. 4 katlı yapı, parklanma sorununa çözüm üretmenin yanında pazar alanıyla vatandaşlara daha sağlıklı ortamda alışveriş imkanı sunacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Dilovası Katlı Otopark ve Pazar Yeri Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 bin 398 metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. Araç sahiplerinin güvenli bir şekilde araçlarını park edebileceği, pazarcıların da sağlıklı bir ortamda tezgahlarını kuracağı 4 katlı yapıda neredeyse tüm imalatlar tamamlandı. Son olarak uzay kafes sistemli çatının montajını gerçekleştiren ekipler yapıda artık son rötuşları yapıyor. Zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yer alacak.