Çolakoğlu Metalurji, Dilovası’nda faaliyet gösteren bütün spor kulüplerini desteklemek amacıyla düzenlenen Dilovası Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Desteği Dağıtım Töreni, geniş katılımla gerçekleşti.

Dilovası Amatör Spor Kulüpleri Malzeme Desteği Dağıtım Töreni’ne Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer’in yanı sıra Çolakoğlu Metalurji üst düzey yöneticileri ile bölgedeki amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, törende yaptığı açılış konuşmasında, “Dilovası’nda faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerine katkı sağlayarak, 450 sporcumuza bin 808 parça spor malzemesi desteği sağladık. Spor gençlerimizin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkılar sağlayan bir araçtır. Bugün hayata geçirdiğimiz bu anlamlı proje, sporun birleştirici ve kapsayıcı gücüyle sadece bugünün değil, geleceğin başarılı bireylerini desteklemek adına atılmış bir adımdır. Geçtiğimiz yıl kuruluşunu tamamladığımız Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübümüz, Dilovası ilçemiz başta olmak üzere Kocaeli’de yaşayan gençlerimizin, özgüvenli ve motivasyonu yüksek, topluma örnek bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir” dedi.

450 sporcuya, bin 800’ün üstünde spor malzemesi desteği sağlanan proje kapsamında Dilovası’ndaki Dilovası Belediyespor, Diliskelesispor, Çerkeşlispor, Tavşancılspor, Dilovası Yıldızlar Spor ve Dilovası Gençlik Spor kulüplerinin yanı sıra okul spor kulüplerine ve bölgedeki çocuklara destek sağlandı.

Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “Bugün malzemelerini dağıttığımız bu sporcu gençlerimizin, ileride kazanacakları başarılarla gururlanmak istiyoruz. Öncelikle bu anlamlı projede desteklerini esirgemeyen Çolakoğlu Metalurji’nin değerli yöneticilerine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Günün anısına Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’a Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü’nün 41 numaralı formasını hediye etti.

Konuşmaların ardından, toplu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası tören sona erdi.