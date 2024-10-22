Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) tarafından düzenlenen “Dünya Kekemelik Farkındalık Günü Etkinliği” DİLKOM Prof. Dr. Seyhun Topbaş Seminer Salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Sertan Özdemir ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğr. Gör. Uğurcan Karamanlı’nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Doç. Dr. Özdemir: “Kekemelik geçsin diye terapi yapmıyoruz”

“Kekemelikte Terapi: Beklentiler ve Gerçekler” konu başlığında konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Sertan Özdemir şunları söyledi:

“Dil ve konuşma alanında uygulamadan kopmadan güncelliği korumak gerekiyor. Çocuk, ergen ya da yetişkin bir insanı kekemeliğiyle barıştırıp, kekeme olan diğer insanlarla konuşabilir hale getirdiğimizde terapi süreci tamamlanır. Kekemeliğin nedeni psikolojik bir travma değildir. Bazı şeyler tetikleyici olabilir.”

Öğr. Gör. Karamanlı: “Kekemeliğimin hiçbir zaman hayatımın merkezinde olmasına izin vermedim”

Kekeme bir birey olarak kendi hayatından söz eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğr. Gör. Uğurcan Karamanlı konuşmasında şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi’nde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere 16 yıldır öğrenciyim. Kendimi bildim bileli kekemeyim. 13 yaşında da Doç. Dr. Ramazan Sertan Özdemir hocam ile kekemelik terapisine başlamıştık. Ben kekemeliğimin hiçbir zaman hayatımın merkezinde olmasına izin vermedim. Hayatımın birçok döneminde birçok farklı etkinlikte bulundum. Kekemelik bir tabu ya da dünyanın sonu değil.”

“Dünya Kekemelik Farkındalık Günü Etkinliği” katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.