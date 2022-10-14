Süper Lig B Grubu’nda mücadele eden Diliskelesi Spor, 4 haftada aldığı farklı sonuçlarla BAL ligine doğru koşuyor.

Süper Lig B Grubu’nda mücadele eden Diliskelesi Spor, 4 haftada aldığı farklı sonuçlarla BAL ligine doğru koşuyor.

Yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında Martı Sporu 5-1, ardından deplasmanda İzmit Gültepe’yi 4-0, sahasında Doğanspor’u 6-1 ve geçtiğimiz hafta Kartepe Suadiye Spor’u 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Diliskelesi Spor, ligde namağlup unvanına sahip tek takım oldu.

Kulüp Başkanı Sinan Yaşar, "Sezon öncesi gerek teknik ekipte gerekse futbolcu kadrosunda yaptığımız doğru tercihlerle 4 hafta da gücümüzü herkese gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Sezon öncesi transferlerimizi BAL ligini hedefleyerek yaptık. İnşallah bir aksilik olmadığı sürece BAL ligine çıkacağız. Dolu dizgin hedefe doğru gidiyoruz. Güzel ve keyifli geçen maçların yanında centilmence oynanan maçlar hem bizlere hem de taraftarımıza keyif veriyor. İnşallah tüm maçlarımız ve ligimiz aynı güzellikte devam eder. Hem takımımıza hem de tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.