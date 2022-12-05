Samsun’da oynanan bölgesel amatör lig (BAL) mücadelesinde rakibiyle çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Talihsiz futbolcu erken müdahale sonucu hayata tutundu.

Samsun’da oynanan bölgesel amatör lig (BAL) mücadelesinde rakibiyle çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Talihsiz futbolcu erken müdahale sonucu hayata tutundu.

BAL’da oynanan Karasamsunspor FK - Suluova Sebatspor maçında yürekleri ağza getiren üzücü bir olay yaşandı. 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Karasamsunspor’dan sol bek oyuncusu İlkim Düzcü, maçın bitiş düdüğüne az bir süre kala rakibi ile girdiği kafa topu pozisyonu sonrası yerde kaldı.

Bir süre hareketsiz bir şekilde yerde yatan İklim Düzcü’nün durumunu sahadakiler tarafından fark edildi. Dili boğazına kaçtığı görülen İlkim’e önce teknik heyet ardından sağlık görevlileri hemen müdahalede bulundu. Samsun Şehir Gazetesi’nin ulaştığı görüntülerde sahada bulunan arkadaşlarından bazılarının olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cankurtaran ile hemen hastaneye kaldırılan İlkim Düzcü’nün elmacık kemiğinin kırıldığı ve ameliyat edileceği öğrenildi.