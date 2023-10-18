Düzce’de zabıta ekipleri tarafından yakalanan 23 dilenciden toplam 3 bin 600 TL para çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezini mesken tutan dilencilere göz açtırmıyor. Kendilerini acındırarak, çocuklarını öne sürerek veya engelli numarası yaparak vatandaşların duygularını istismar edip, haksız kazanç elde eden dilencilere birçok noktada operasyon düzenleyen ekipler, bu çerçevede 23 dilenciyi yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen 23 dilencinin 13’üne Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım cezası uygulandı. Aynı zamanda dilencilerin üzerinden çıkan 3 bin 600 TL’ye de el konuldu.