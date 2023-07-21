Afyonkarahisar’da vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan dilencilerin üzerinden 1680 TL para ele geçirildi.
Zabıta müdürlüğü ekiplerimiz düzenli denetimler çerçevesinde dilencilere göz açtırmıyor. Vatandaşlarımızın manevi duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere şehir merkezinin farklı noktalarında operasyon düzenleyen ekiplerimiz, dilencileri zabıta karakoluna götürerek üstlerinde bulunan haksız kazançlara el koydu.
Denetimlerde 18 dilencinin üzerinden çıkan 1680 TL paraya el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. madde hükmüne istinaden her birine idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.