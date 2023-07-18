Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde dün gece yaptıkları operasyonda yakaladıkları 5 dilenciye kişi başı 408’şer lira cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı 4 ayrı ekip dün gece kent merkezinde dilencilere yönelik bir operasyon düzenledi. Eskişehir ve Manisa’dan Bilecik’e gelerek vatandaşlar iyi niyetini duygularını istismar eden 5 kişi yakalandı. Dilenciler zabıta ekipleri zorluk çıkarırken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yakalanan 5 dilenciye, Kabahatler Kanununa göre ayrı ayrı 408’şer lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler, vatandaşların bu gibi durumlarda 153 ve 155 ihbar hattını arayarak bilgi vermeleri istendi.