Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kent merkezinde dilencilere göz açtırmıyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte şehir merkezi, kavşaklar ve cami çıkışlarında dilenen kişiler, zabıtalar tarafından yakalanarak idari ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent merkezi, ana arterler, kavşaklar başta olmak üzere çeşitli noktalarda çalışmalar yürüterek dilencilere göz açtırmadı.

Yapılan çalışmalar sonucu, vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişiler tespit edilerek yakalandılar. Yakalanan dilencilere, idari işlem cezası uygulandı ve dilencilik yaparak temin ettikleri paralara kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle dilencilik yapan kişilere hiçbir para yardımı yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak denetimlere şehrin tüm noktalarında aralıksız bir şekilde devam edileceğini söylediler. Bu konuda Eskişehir Valiliği’nin dilencilikle mücadele edilmesi hakkındaki genelgesini hatırlatan yetkililer, dilencilik yapmanın ve bu kişilere para verilmesinin yasaklandığını hatırlattılar.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların "ALO 153 Zabıta İhbar ve Şikâyet Hattı" ve belediyeye elektronik posta üzerinden talep ve isteklerini iletebileceklerini söylediler.