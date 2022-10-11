Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenci operasyonunda farklı miktarlarda para ele geçirirken, Orhangazi Caddesinde yanında çocukla dilenen bir kişi ise zabıta ekiplerine bıçak çekti.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenci operasyonunda farklı miktarlarda para ele geçirirken, Orhangazi Caddesinde yanında çocukla dilenen bir kişi ise zabıta ekiplerine bıçak çekti.

Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ilçeye bir arabayla beraber geldikleri öğrenilen dilencilerin halkı istismar ederek topladıkları paralara el koyularak işlem yapıldı. Orhangazi Caddesinde yanında çocuklarıyla dilenen yabancı uyruklu kişi, ise zabıta ekiplerine bıçak çekti. Zanlı zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.