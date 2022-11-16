Döndü T.’nin yapılan üst aramasında 913 TL para çıktı. Zabıta ekipleri tarafından paralara el konulurken, Döndü T.’ye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 277 TL para cezası kesildi.

Elazığ’da trafo yangını paniğe neden oldu

Elazığ’da trafo yangını paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ulu Cami etrafında yapılan denetim sırasında Sungurlu ilçesinden geldiği öğrenilen Döndü T. zabıta ekiplerince yakalandı.

Çorum’da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 913 TL para çıktı.

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