Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kadın vatandaşlara KADES tanıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milliparkı’nı ziyarete gelen vatandaşlara çevre, doğa sevgisi bilincinin aşılanması farkındalık oluşturması için çevre temizliği ile sıfır atık konuları ve orman yangınlarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyette Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” broşürü dağıtılarak, kadın vatandaşlara KADES tanıtımı yapılarak uygulamayı telefonlarına yüklemelerine yardımcı oldu. “Kadına El Kalkamaz mottosuyla erkek vatandaşlar bilgilendirilerek, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Kadına El Kalkamaz“ pankartı açılırken, çocuklara ise jandarma boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca Kuşadası Gençlik Kampı’nda kalan afetzede vatandaşlar psikososyal destek sağlamak maksadıyla ziyaret edildi.