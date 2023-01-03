Yeşim Grup Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından uzun yıllardır organize edilen ’Dilek Ağacı’ projesi çerçevesinde kanser tedavisi gören çocuklar hayallerine kavuştu.

Yeşim Grup Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından uzun yıllardır organize edilen ’Dilek Ağacı’ projesi çerçevesinde kanser tedavisi gören çocuklar hayallerine kavuştu.

Yeşim gönüllüleri bu yıl da kanser tedavisi gören çocuklara umut oldu. Kanser tedavisi gören çocukların ailelerine ulaşan ekipler, çocukların yeni yıl için istedikleri hediyeleri tek tek belirledi. Süreç sonunda Yeşim Grup Showroom alanında oluşturulan ’Dilek Ağacı’ üzerinden çocukların dileklerini rastgele seçen Yeşimliler, aldıkları hediyelerle onların yeni yıl hayallerini gerçekleştirdi.

Yeşim Grup Sosyal Sorumluluk Kulübü Lideri Meral Aydın Yıldırım, toplanan hediyelerle 100’den fazla kanser hastası çocuğun yeni yıl dileğinin gerçekleştiğini kaydetti. Yıldırım, toplanan tüm hediyelerin Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri tarafından 29 Aralık’ta Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi’nde düzenlediği yılbaşı partisinin bir parçası olarak etkinlik sonunda dağıtıldığını dile getirdi.

Yıldırım, şöyle devam etti;

“Dilek Ağacı kampanyasına katkıda bulunarak bir çocuğun hayalini gerçekleştiren tüm Yeşim gönüllülerine sonsuz teşekkürler. Daha nice yıllar boyunca çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bizim tek dileğimiz ise, onların bir an önce iyileşerek sağlıklarına kavuşmaları.”