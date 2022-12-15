Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Türk Müziği Dinletisi ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen “Dilden Gönüle” dinletisi sanatçı Recep Alper Çevirel ve orkestrasının muhteşem performansı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Türk Müziği Dinletisi ile devam etti. AKM’de gerçekleştirilen “Dilden Gönüle” dinletisi sanatçı Recep Alper Çevirel ve orkestrasının muhteşem performansı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Aralık kültür sanat etkinlikleri AKM’de gerçekleştirilen muhteşem Türk Müziği Dinletisi ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği ses sanatçısı Recep Alper Çevirel’in solistliğini yaptığı gecede, Türk müziğinin en seçkin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dinleyicilerin de sık sık eşlik ettiği seçkin eserler, adeta kulakların pasını sildi. Program sonunda ise sanatçı Çevirel’e günün anısına hediye takdim edildi.

Solist Recep Alper Çevirel, Sakarya’da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek,” Çok uzun süredir gelmek istediğimiz ve bizim için ayrı bir yeri olan Sakarya’da olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bizler çıktığımız bu yolda Türk müziğini daha geniş kitlelere yaymak için önemli bir mücadele sergiliyoruz. Kadim musiki kültürümüzü yaşatmanın ve onları gelecek nesillere aktarmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda sizlere de bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Elbette böylesine önemli etkinliklerle Sakarya’ya çok özel farklılıklar kazandıran değerli başkanımız Sayın Ekrem Yüce ve ekibine de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.