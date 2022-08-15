Tuzlaspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu 1-1 biten Adanaspor maçının ardından "2. Yarı maçı forse ettik ama gol atamadık" dedi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu 1-1 biten Adanaspor maçının ardından "2. Yarı maçı forse ettik ama gol atamadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in ilk hafta karşılaşmasında Tuzlaspor, deplasmanda Adanaspor ile berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, ’’İlk maça galip gelerek başlamak isterdik ama olmadı. 2 takım oyuncularını da kutluyorum. Nemli ve sıcak bir havada 2 takımda iyi mücadele etti. Yeni bir ekibiz, yeni oyunculardan kurulduk. Maça iyi başlayamadık golde yedik ama sonra toparladık. 2. yarı maçı forse ettik ama gol atamadık. Artık cumartesi günü oynayacağımız Bandırma maçına hazırlanacağız’’ ifadelerini kullandı.