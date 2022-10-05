Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde dil ve konuşma terapisi polikliniğinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde dil ve konuşma terapisi polikliniğinin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesinde Dil ve Konuşma Terapistleri Ayça Kurt ve Mehmet Ali Akay, başta Kulak Burun Boğaz ve Psikiyatri poliklinikleri olmak üzere diğer polikliniklerden yönlendirilen hastalara akıcı konuşma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma problemleri, yutma bozuklukları, ses bozuklukları, edinilmiş dil bozukluklarına yönelik değerlendirme ve tedavilerini gerçekleştiriliyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dil ve Konuşma Terapisi Poliklinik hizmeti dahilinde herhangi bir yaş sınırı şartı aranmadığını belirterek, “Halkımıza hizmet verecek özellikli bir birimi daha Düzce Atatürk Devlet Hastanemiz ailesine eklemiş olmaktan dolayı mutluyuz. Yeni göreve başlayan Dil ve Konuşma Terapisti arkadaşlarımıza hoş geldin diyor görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.