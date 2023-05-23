Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Melih Savaş Yaşam Köyü’nde çalışmalarına başladı.

Tepebaşı Belediyesi bölge halkına her alanda hizmet sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde hizmet vermeye başladı. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezde, haftada 90 kişiye danışmanlık hizmeti verebilecek.