Eyüpsultan Belediyesi’nin Dil Evleri’nde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Hedef Dil” yaklaşımıyla konuşarak, oynayarak ve materyallerle dil eğitimleri veriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin Dil Evleri’nde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Hedef Dil” yaklaşımıyla konuşarak, oynayarak ve materyallerle dil eğitimleri veriliyor.

Dil Evleri’nde tamamen ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan öğrenciler, kalem ve defterden uzak, dört duvara sığmayacak bir eğitim modeliyle, yaşayarak, severek ve eğlenerek yabancı dil öğrenmenin keyfini yaşıyor. Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek dillerini geliştiriyor.

Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Düğmeciler Dil Evi’nde İngilizce dil eğitimi, uzman eğitmenler tarafından veriliyor.Haftada her öğrencinin 6 saat eğitim aldığı Dil Evi’nde Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ders işleniyor. Dersler sabah 10:00 ile 12:00, öğlen 13:00 ile 15:00, akşam ise 15:30 ile 17:30 saatleri arasında gerçekleşiyor. Burada eğitimlere devam eden öğrenciler görerek, yaşayarak İngilizce öğrenirken hem eğitmenlerinden hem de aldıkları eğitimlerden çok memnun.

Dil Evleriyle ilgili konuşan Başkan Deniz Köken, "Eyüpsultan’da liseden mezun olan bütün gençlerimiz birden fazla dil bilsin istiyoruz. O yüzden Dil Evlerimizin sayısını artırdık ve güzel Türkçemize sahip çıkarken yabancı dil de öğreneceğiz" dedi.