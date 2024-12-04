Konya’da dil düşürme yöntemiyle ikamete girerek ziynet eşyaları çalan şüpheli, polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi’nde bir ikametten 125 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yeri ve birçok noktadan kamera görüntülerini analiz eden ekipler şüphelinin farklı kıyafetler giyerek kendini gizlemeye çalışan S.L. olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 8 adet evden hırsızlık suçundan dosyası olduğu öğrenilen S.L.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.