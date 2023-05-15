Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, üyelerinin depremde vermiş oldukları maddi ve manevi destek nedeniyle kendilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO), merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerden sonra başlattığı yardım seferberliğinde maddi ve manevi verilen destekten dolayı kentteki esnafa teşekkür mahiyetinde plaket verdi.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, yardım seferberliğinde emeği geçen tüm esnafa teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Kıymetli üyelerimiz depremin ilk gününden itibaren çağrımızla maddi ve manevi destekte bulundular. El birliğiyle oda olarak üyelerimizle vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Hepsinin desteği çok kıymetlidir. Onların desteğine biz de teşekkür mahiyetinde plaket takdiminde bulunduk.”