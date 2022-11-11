Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına ekim ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. KGYS’ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin 2 farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. KGYS’ye yansıyan görüntülerde, Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjden atlayarak karşı şeritteki reklam panosuna çarpması görünürken, diğer bir kazada ise kavşağa giren otomobilin dönüş yaptığı sırada hatalı sollama yapan motosikletliyle çarpışması ve motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin savrulması yer aldı.