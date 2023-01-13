Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, Aralık ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. KGYS’ye yansıyan kazalar, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin 2 farklı bölgesinde meydana gelen trafik kazalarının kural ihlali neticesinde olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. KGYS’ye yansıyan görüntülerde, Adapazarı ilçesinde ana yola çıkan otomobile tırın çarparak savurması görünürken, diğer bir kazada ise otomobilin kontrolden çıkarak tırın önüne geçmesi ve tırın sürüklediği otomobilin refüjü çarparak karşı şeride geçmesi yer alıyor.