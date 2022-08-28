Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 ekipleri hafif yaralılara müdahale etti.

Üniversite istikametinden Havuzbaşı istikametine gelen otomobil ile kavşaktan dönen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla beraber Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün bahçe duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saat 23.00 sıralarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi kavşağında meydana gelen kazada dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu.

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