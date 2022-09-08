Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Motorun hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Genç sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bekilli ilçesine bağlı Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; V.P.’nin (16) kullandığı plakasız motosiklet, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkarak Denizli istikametine giden Ö.E.’nin kullandığı 38 GY 923 plakalı otomobile çarptı.

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