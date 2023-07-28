Uşak’ın Sivaslı ilçesinde seyir halindeki otomobil, tali yoldan ana yola kontrolsüz geçiş yapan elektrikli motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezinde seyir halinde olan M.F.G. (45) idaresindeki 64 SD 121 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde tali yoldan ana yola kontrolsüz geçiş yapan F.Z. (72) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk tedavisi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, tedavisi için Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü, daha sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, dikkatsiz motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde güzergahında seyir halinde olan otomobilin ana yola kontrolsüz geçiş yapan motosiklete çarptığı ve sürücünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.