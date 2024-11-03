Bursa’da trafik kurallarına uymayan kamyon sürücüleri, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı ise saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat molozu taşıyan kamyonlar, dönüş yolunda hızlarını biraz arttırıyor. Dikkatsizlikleri sonucu farklı yollardan yan yana giden kamyonlardan biri, diğer yola geçmek isteyince olanlar oldu. Kamyonun yola çıkmasıyla diğer kamyonla çarpışması bir oldu. Kamyonların çarpışmasıyla ortalık doza dumana karıştı. Kamyonların ters yönünden gelen otomobilin ise, saniyelerle kazaya karışmaktan kurtulması dikkatlerden kaçmadı.

Yaşanan kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.