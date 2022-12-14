Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (DİKKAD), tarım sektörüne yönelik olarak eğitimlerine devam ediyor.

Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (DİKKAD), tarım sektörüne yönelik olarak eğitimlerine devam ediyor.

DİKKAD’ın organize ettiği eğitim programında, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Aydın Alp ve Dr. Sibel İpekeşen, çok sayıda katılımcıya kooperatifçiliği anlattı. Verilen eğitime DİKKAD Başkanı Mehmet Şahinoğlu, Dicle Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Aydın Alp ve Dr. Sibel İpekeşen’in ortak yaptığı açıklamada; kooperatifin, insan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluş olduğu belirtildi.

Kooperatifçilik eğitimi, 12 ile 14 Aralık tarihleri arasında olmak üzere 3 gün olarak planlandı.