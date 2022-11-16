Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (DİKKAD), tarımsal sektörde birçok ürünün verimli ve doğru bir şekilde yetiştirilmesi için eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (DİKKAD), tarımsal sektörde birçok ürünün verimli ve doğru bir şekilde yetiştirilmesi için eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Pakyürek, Dicle ilçesinde geleceğin çiftçilerine nar yetiştiriciliği eğitimi verdi. Eğitime Dicle Kırsal Kalkınma Grubu Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Mehmet Şahinoğlu, DİKKAD Müdürü Rıdvan Bal, Doç. Dr. Mine Pakyürek, usta öğretici Aysel Aktaş ve 30’a yakın kişi katıldı. Çiftçi adaylarına önemli bilgiler aktaran Doç. Dr. Mine Pakyürek, “Nar ağcının tam verime ulaşması 5 yıl sürer. 5 yaşına gelen nar ağacı verimli hale gelmiştir. Mayıs ayında nar çiçeklenmeye başlıyor. Nar ağacı 200 yıla kadar yaşayabilir. Nar ağacının düzenli olarak ve yeterli miktarda sulanmaya ihtiyacı var. Mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında sulanmanın desteklenmesi gerekiyor. Bir meyve türünü doğru iklim ve toprak koşullarında yetiştirdiğiniz zaman maksimum ölçüde verim alabilirsiniz. Biz buna ekolojik istek diyoruz. Karasal iklim sebebiyle kışın havalar eksi 10’un altına düşebiliyor bu yörede. Bununla paralel olarak narın çekirdeği de sertleşiyor. Soğuğa dayanımla sert çekirdeklik arasında bir paralellik var” dedi.

Nar ağacının aşılanması, budanması ve gübrelenmesi konusunda da bilgiler paylaşan Doç. Dr. Pakyürek, “Narın gübreye ihtiyacı var. Azot ve çinko, nar için çok önemli gübrelerdir. Toprağı organik maddesi miktarının belli bir seviyede olması gerekiyor. Bunun için de 1 yıl bekletilmiş, yanmış ahır gübresi kullanırız” diye konuştu.

Nar çatlamalarının önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Doç. Dr. Mine Pakyürek, “Meyve çatlaması fizyolojik faktörlerdendir. Genlerle ilgili olabilir. Verim zamanı, hasat zamanı gecikirse içindeki dane büyüdüğünde kabuk çatlar. Meyvede çatlamanın önüne geçmek için hasattan 15 gün önce sulamanın kesilmesi gerekiyor. Güneş yanığı hastalığı ve yörede esen sıcak yeller de meyvede çatlamaya neden olabilir. Çatlamış meyveleri pazara sunamıyorsunuz. Meyvenin çatlamaması için gerekenlere dikkat edilmesi gerekiyor. Meyvenin depolanması açısından zivzik narı çok uygundur. Zivzik narı 6 aya kadar depolanabilir. Kontrollü atmosferli depoların olması ve yaygınlaştırılması önemlidir” şeklinde konuştu.

Eğitim programı Dicle’de 16 ile 20 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Bugünkü eğitim anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. Yarın ise usta öğretici Aysel Aktaş, katılımcılara nar ekşisi yapımını anlatacak.