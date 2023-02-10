İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınları bu kez dikiş makinelarinin başına depremzedeler için geçti. Kadınlar depremzedeler için atkı, şapka, battaniye ve kışlık pijama örüyor.

İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınları bu kez dikiş makinelarinin başına depremzedeler için geçti. Kadınlar depremzedeler için atkı, şapka, battaniye ve kışlık pijama örüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından dört bir koldan yardım çalışması yürüten İzmit Belediyesi, deprem mağdurlarına el uzatmaya devam ediyor. Yardım kampanyasına İzmitliler büyük destek verirken, Çınar Kadın Kooperatifinin üretici kadınları da depremzedeler için harekete geçti. Kadınlar ilimize gelen ve bölgedeki depremzedeler için kışlık pijama, atkı, şal ve battaniye örüyorlar. Üretilen ürünler İzmit Belediyesinin yardım tırlarıyla afet bölgesine ulaştırılacak.