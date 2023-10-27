Kent genelinde birçok kapsamlı projeyi hayata geçiren Uşak Belediyesi, vatandaşların büyük bir merakla beklediği Dikilitaş Millet Bahçesi’ndeki 1. etap çalışmalarına hızla devam ediyor. Uşak Belediyesi tarafından yaklaşık 11 bin metrekarelik bölgede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla farklı donatılar vatandaşın hizmetine sunulacak; çevresel düzenlemelerin göz dolduracağı alanda iki ayrı yapı da ilgi odağı olacak.

Bu kapsamda restorasyonu yapılan binalardan birisi kafeterya, diğeriyse gençler için etüt merkezine dönüşecek. Binaların ön kısımlarına ek olarak; vatandaşların yeşilden kopmamalarını ve keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak camlı bölümler inşa ediliyor.

Öte yandan alana renk katacak çeşitli bitkisel peyzaj çalışmaları yapan ve modern kent mobilyalarıyla bölgeyi süslemeyi hedefleyen Uşak Belediyesi; 200 metrekarelik bir süs havuzunu da Dikilitaş Millet Bahçesi’ne kazandıracak.

Uşak Belediyesi, tüm bunlara ek olarak yaklaşık 500 metrekarelik bir çocuk oyun alanını ve 300 metrelik koşu parkurunu da hizmete sunacak.

Uşak halkı, günün her saati canlı kalacak bölgede doğa ve temiz havayla iç içe kalma şansı yakalarken, gençler etüt merkezinde ders çalışabilecek; kafeterya küçük molalar için kentte güzel bir adrese dönüşecek.

Kentte bir yandan ihtiyaçları karşılayacak yatırımlar yaptıklarını diğer yandansa dönüşüm odaklı adımlar attıklarını ifade eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, özellikle kazandırılan yeşil alanlar sayesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarının altını çizdi. Başkan Çakın, restorasyon ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla büyük küçük demeden her kesime hitap edecek olan Dikilitaş Millet Bahçesi’nin, bölgeyi canlandıracağını ve esnafa katkı sağlayacağını söyledi.

Uşak Belediyesi olarak kentin kimliğini oluşturan büyük yatırımları sırayla hizmete açtıklarını vurgulayan Başkan Çakın, “Karayolları Genel Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerin sonunda bu alanın park olarak değerlendirilmesiyle ilgili gerekli protokolleri imzalamıştık. 1. etap olarak alanın Barbaros Caddesi’ne bakan 11 bin metrekarelik kısmında çalışmaları geçtiğimiz süreçte başlattık. Şu an hızla devam eden çalışmalarımızı inşallah yılbaşına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece bölgeye yeni ve büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız.” diye konuştu.