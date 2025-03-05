Amasya’nın Taşova ilçesinde yiyecek ararken dikenli tele takılan karaca yavrusunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Taşova’ya bağlı Karlık Köyü Kızılcaalan Mahallesi’nde kış şartlarının sürdüğü bölgede yiyecek aramak için Yüksel Esen’in bahçesine girmek isteyen karaca yavrusu dikenli tele takılarak yara aldı.
Hayvanın sesini duyan köylülerin durumun bildirilmesi üzerine köye Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekipleri yönlendirildi. Sevimli yavru, veteriner hekimin kontrolünde telden kurtarıldı. Üşümesi üzerine üzerine mont giydirilen karaca yavrusu, yaralarının tedavisi için il merkezine götürüldü.
Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.