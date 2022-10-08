Şanlıurfa’da dikenli tele takılarak mahsur kalan gri balıkçıl kuşu, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Şanlıurfa’da dikenli tele takılarak mahsur kalan gri balıkçıl kuşu, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

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Çiftçi İbrahim Aslan, Haliliye ilçe kırsalında oğlu ile birlikte tarlasına gittiği sırada bir kuşun sulama kanalı çevresindeki dikenli tellere takılarak mahsur kaldığını fark etti. Kanalın diğer tarafına geçerek gri balıkçıl kuşunu takıldığı tellerden kurtaran Aslan, daha sonra doğaya bıraktı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri izleyenler, Aslan’a duyarlılığı için teşekkür etti.