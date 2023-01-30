İzmit Belediyesi, dik yokuşu olan Serdar Mahallesi Er Sokağa yeni merdiven kazandırıyor.

İzmit Belediyesi, dik yokuşu olan Serdar Mahallesi Er Sokağa yeni merdiven kazandırıyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Çayır Sokak ve Sedat Şanbay Sokak’ta merdiven çalışmalarına devam ederken, Er Sokak’ta da yeni merdiven yapımına başladı. Dik yokuşu ile yaya ulaşımının zor olduğu sokakta çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa sürede bölgeye yeni merdiven kazandıracak. Hafta sonu itibariyle çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdiven yapılacak alanın iskeletini tamamladı. 50 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olacak merdiven için 11 metreküp beton kullanılacak.