Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile ilgili uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve Erzincan’ın kuzey kesimleri ile Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgar batı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısında bulunarak, “Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dediler.