Rumlar tarafından 1800’lü yıllarda yaptırılan Yüksek Kilise’de Bizans döneminden kalma bir şapel, su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Yüksek Kilise, 1800’lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak inşa edildi. Dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edilen ve günümüze kadar gelen kilise içerisinde Bizans döneminden kalma bir şapel, su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor. Tunç ve Demir Çağı’na ait kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise, kış mevsiminde de beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor. Dik kayalar üzerindeki kilise, Güzelyurt Göleti manzarası ile turistlerin ilgi odağı oluyor.