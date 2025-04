​​​​​​​Türkiye’nin yenilikçi sektör fuarları arasında yer alan Go Green Türkiye, Go Energy Türkiye, Go Digital Türkiye ve Go Intralogistics Türkiye, 08-10 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Enerjiden dijital dönüşüme, intralojistikten, elektrikli araç ekosisteminden akıllı sistemlere kadar pek çok başlıkta sektörel çözümler ve teknolojiler tek çatı altında buluşacak.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefiyle, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj teknolojileri sektörünün gelişmesi ve tüm sektör paydaşlarını bir araya getirmek misyonuyla yola çıkan, 60’tan fazla markanın katılacağı ve birçok yeni ürün lansmanının yapılacağı Go Green Türkiye’de elektrikli araçlar, şarj teknolojileri, ekipmanları ve donanımları, tek çatı altında toplanacak. Ayrıca sektöre yön veren konferanslar ve ziyaretçiler için elektrikli araç test sürüşleri gerçekleştirilecek.

Enerji Dönüşümünün Kalbi Go Energy Türkiye ile Atacak

Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği, elektrikli sistemler ve sürdürülebilir enerji çözümlerinin sergileneceği Go Energy Türkiye, enerji sektörünün yerli ve yabancı profesyonellerini bir araya getirecek. Fuarda, güneş enerjisi sistemlerinden depolama çözümlerine, şarj istasyonlarından enerji altyapısına kadar birçok yenilikçi ürün ve hizmet tanıtılacak.

Dijital Gelecek Go Digital Türkiye’de

Go Digital Türkiye Fuarı; yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, siber güvenlik, yazılım ve otomasyon alanlarında en güncel dijital dönüşüm teknolojilerini katılımcılarla buluşturacak. Kurumsal dijitalleşme adımlarında rehber niteliğinde olacak bu etkinlik, firmaların dijital çağa uyum sağlamasını sağlayacak çözümler sunmayı hedefliyor.

Akıllı Lojistik Çözümleri Go Intralogistics Türkiye'de

Depo yönetim sistemleri, otonom taşıma robotları, endüstriyel yazılımlar ve akıllı intralojistik çözümleriyle öne çıkan Go Intralogistics Türkiye, üretim ve lojistik süreçlerinde dijitalleşmeyi destekleyen yenilikçi teknolojilere odaklanacak. Bu fuar, verimliliği artırmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek isteyen sektör temsilcilerine ilham verecek.

Katılımcı Markalar, Etkinlikler ve Daha Fazlası

No On Fuarcılık tarafından organize edilen fuarlar, bilgi paylaşımına olanak tanıyan seminerler, ürün lansmanları ve sektörel panellerle dolu dolu bir program sunacak. Organizasyon hakkında konuşan No On Fuarcılık Genel Müdürü Haydar İlk “Go Fuarları ile elektrikli araç, enerji, dijital dönüşüm ve intralojistik sektörlerinde Türkiye’yi geleceğe taşıyacak platformlar kuruyoruz. Katılımcı markalar ve profesyonel ziyaretçiler için zengin bir deneyim sunmaya hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.